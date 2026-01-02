Petroperú en reestructuración por crisis, incluida refinería de 6.000 millones de dólares

Si bien el Ejecutivo enfatiza que no se va a privatizar la empresa y que el Estado mantendrá la propiedad sobre ella, la administración transitoria de Jerí, cuyo mandato finaliza en julio, ha encomendado esta misión a la oficina del Gobierno encargada de promover la llegada de inversión extranjera al país.

Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares y pérdidas acumuladas de unos 2.224 millones de dólares.

Según el Gobierno, el Estado comprometió 17.888 millones de soles (5.327 millones de dólares) entre 2022 y 2024 para sostener financieramente a Petroperú, y que solo en 2025 se han honrado garantías por alrededor de 900 millones de dólares.

Los ingresos de la empresa pública, con una plantilla de más de 2.600 trabajadores, cayeron de los 5.581 millones de dólares en 2022 a 4.009 millones de dólares en 2023 y a 3.527 millones de dólares en 2024, mientras que la proyección en 2025 es de obtener 3.846 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mayor activo de Petroperú es la refinería de Talara, la más grande del país, que en los últimos años fue sometida a una millonaria modernización y ampliación para incrementar su capacidad de procesamiento de 65.000 a 95.000 barriles al día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La obra fue presupuestada inicialmente en 2.700 millones de dólares, pero el coste final ha sido de 6.000 millones de dólares. Desde un inicio se estableció que Petroperú debía buscar la manera de financiar mediante su actividad la construcción de la nueva refinería, y eso lastró su salud financiera al endeudarse a través de distintos créditos y bonos corporativos.

Actualmente Petroperú no produce petróleo y únicamente está dedicada a la importación, refinación, distribución y comercialización de combustibles a escala nacional, con una red de unas 760 estaciones de servicio.

Si bien el Congreso ordenó en 2015 que volviese a la producción petrolera en el Lote 192, el mayor del país, situado en la selva amazónica, la empresa optó por hacerlo con un socio privado, sin encontrar ninguno estable hasta ahora.

Con el Lote 192 paralizado, actualmente solo se extraen unos 45.000 barriles de crudo a nivel nacional. Por ello, se habla que la refinería y el oleoducto, que demanda altos costes de mantenimiento sin apenas actividad, podrían servir a los nuevos campos petroleros que Ecuador piensa establecer en la zona fronteriza.

La reestructuración de la empresa ha quedado en manos de Proinversión, la agencia del Gobierno peruano encargada de promover la llegada de inversión privada al país y de licitar los principales proyectos en diferentes sectores.

A esta oficina se le ha encomendado la misión de reducir la plantilla de trabajadores y de conformar paquetes con los distintos activos, entre ellos posiblemente la refinería de Talara, para previsiblemente buscar gestores privados que hagan más eficiente la operación de la compañía.