Pirata condenado por robo millonario de bitcóin agradece a Trump su liberación temprana

Ilya Lichtenstein fue condenado a finales de 2024 a cinco años por el robo de 120.000 bitcoines de Bitfinex en 2016, pero llevaba en prisión preventiva desde que fue acusado en 2022, momento en el que su botín se valoró en unos 4.500 millones de dólares.

"Gracias a la Ley del Primer Paso del presidente Trump, he salido de la prisión pronto. Sigo comprometido con tener un impacto positivo en la ciberseguridad tan pronto como pueda", escribió Lichtenstein en su cuenta de X.

Su esposa, Heather Morgan, una cantante de hip hop también condenada por ayudarle a blanquear el dinero, colgó hoy una foto de ambos en X celebrando su reunión tras cuatro años.

Morgan, que fue condenada a 18 meses de cárcel y cumplió menos de la mitad, agradeció el pasado octubre a "papá Trump" su propia liberación con un vIdeo en esa red social.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Ley del Primer Paso es una norma bipartidista que entró en vigor en 2018, en el primer mandato de Trump, y supuso la mayor reforma en décadas del sistema penal de EE.UU. al reducir las sentencias mínimas obligatorias y ampliar los créditos para los presos que se portaban bien.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque no está claro si Trump intervino directamente en la liberación de Lichtenstein, se trata de la última figura relacionada con el sector de las criptomonedas favorecida por acción de su Gobierno.