Portugal confirma una nacional herida y otra desaparecida en el incendio en Suiza

Fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron a EFE esta información y precisaron que todavía no tienen detalles sobre el estado de salud de la mujer herida.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, envió este jueves a su homólogo suizo "un mensaje de solidaridad con el pueblo suizo, y en especial con el cantón de Valais, por la tragedia que marcó el inicio del año nuevo, causando tantos muertos y heridos en un momento que debería ser de alegría y esperanza".
El incendio se desató la pasada Nochevieja en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.