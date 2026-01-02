Presidente de Panamá destaca caída del déficit y reconoce aumento de deuda de más del 10 %

En el tradicional informe a la Nación de inicio de año desde el Parlamento, Mulino resaltó que en el 2025 se logró la meta de un déficit fiscal "de máximo 4 %, muy por debajo del 7,35 % registrado en el 2024", en un "esfuerzo que ha sido reconocido por las dos calificadoras más importantes del mundo: Moody’s y Standard & Poor’s, que mantuvieron el grado de inversión" al país.

En noviembre pasado, Standard & Poor's (S&P) ratificó la calificación de grado de inversión de Panamá de BBB- con perspectiva estable, y Moody's la de Baa3 con perspectiva negativa.

En 2025, Panamá mejoró el "riesgo país, es decir, en la tasa de interés que paga el Estado (a sus acreedores), que bajó a 153 puntos base, un 54 % menos que el año anterior", lo que fue consecuencia "de la recuperación de la confianza del mercado internacional", agregó el jefe de Estado.

Detalló además que el año pasado "se adelantó financiamiento por 587 millones de dólares para cubrir obligaciones de este 2026", algo que de no haberse hecho, "complicaría el presente año fiscal" dado que "el aumento del saldo de la deuda pública al cierre" del año pasado "habría sido de 3.837 millones" de dólares.

Mulino precisó que "la proyección de la deuda pública al cierre de 2025 se estima en 59.368 millones" de dólares, un 10,47 % más que los 53.737 millones de dólares en que estaba en 2024, según las cifras citadas por él mismo durante el discurso.

Este aumento se explica por el pago a proveedores y otras acreencias heredadas del Gobierno anterior de Laurentino Cortizo (2019-2024) y de "los aportes" al seguro social, que tras una reforma impulsada por su Administración y aprobada en 2025 deben ser de 966 millones de dólares anuales.

"Por supuesto que desearíamos no incrementar la deuda, eliminar el déficit, lo que conllevaría hacer recortes muy traumáticos al presupuesto general del Estado, tanto en operaciones como en inversiones, con consecuencias negativas para los ciudadanos, especialmente para los de menos ingresos. Es por ello que hemos adoptado un plan de ajuste progresivo. Aplicamos un gradualismo de responsabilidad económica con un amplio sentido social, poniendo a las personas en primer lugar", afirmó.

Sobre la deuda pública, Mulino reiteró sus críticas contra el Gobierno de Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), porque "desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2024 creció en 22.718 millones de balboas (dólares), lo que representa un aumento del 73 % en tan solo 5 años. Así se llegó a la cifra de 53.737 millones. Y sin una sola obra que pudiera justificar semejante deuda".

"Este incremento de la deuda tuvo un impacto directo sobre el costo de financiamiento del Estado. El pago anual de intereses se duplicó, pasando de 1.264 millones a 2.519 millones en ese mismo período. Es decir, menos recursos en inversión y más plata para pagar intereses", indicó.