Rosalía, Serrat y Sabina donan objetos artísticos a una campaña solidaria española

Barcelona, 2 ene (EFE).- La cantante española Rosalía ha donado un vestido y el disco de oro de 'Dolerme', ambos firmados por la artista, a la campaña solidaria de una emisora de radio española, a la que Joan Manuel Serrat ha cedido un manuscrito de la canción 'Paraules d'amor', acompañado de una ilustración del artista Javier Mariscal.