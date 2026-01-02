Rosalía sitúa su 'Lux' en la cima de los discos preferidos de los lectores de Le Monde

Rosalía, que iniciará la gira para presentar 'Lux' el próximo 16 de marzo en Lyon (Francia), se aseguró el primer puesto de la clasificación de Le Monde con "un fresco musical que celebra lo divino, un giro místico marcado por un control vocal magistral y una renovación musical, y letras agudas en trece idiomas", según el rotativo.

A la catalana y su disco "impregnado de misticismo" le sigue cinco puestos más abajo el boricua Bad Bunny, con su albúm 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', en el que "rinde homenaje a su isla, maltratada durante la campaña presidencial estadounidense (por un colaborador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la definió como "isla flotante de basura"), tocando salsa, plena y siempre su reggaetón".

Entre Rosalía y Bad Bunny, que son los únicos latinos de la lista, se sitúan en el segundo puesto la banda francesa Feu! Chatterton, por las letras poéticas y las melodías cautivadoras de su cuarto álbum, 'Labyrinthe', seguida del fenómeno de los festivales de verano, la suiza Theodora, que ocupa el tercer lugar con el álbum 'Mega BBL'.

La cuarta plaza es para la banda británica Wet Leg y su álbum 'Moisturizer', mientras que en el quito lugar los lectores de Le Monde sitúan al italiano Andrea Laszlo de Simone por su disco 'Una Lunghissima Ombra'.

