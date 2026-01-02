Se han identificado 14 franceses entre los heridos en Suiza y hay 8 más sin localizar

En un mensaje en su cuenta de X, el ministro dio esta actualización de las cifras que sigue dejando abierta la posibilidad de que haya franceses entre la cuarentena de muertos.

Barrot pidió que por "respeto" a las víctimas y a sus allegados se eviten las especulaciones sobre la situación de las víctimas e insistió en que en estos momentos hay que dejar que sean los servicios de salvamento, sanitarios, diplomáticos y protección civil lo que cumplan con su misión, que afrontan "importantes desafíos de coordinación".

También indicó que esta noche Francia habrá recibido en total a 11 de los heridos, llegados desde Suiza para aliviar allí los centros especializados en quemados, que están saturados, y han sido ingresados en hospitales de Lyon, Metz, Nantes y de la región de París. Se trata de ocho franceses y tres suizos.

Desde el jueves, las autoridades francesas habían reservado 19 camas de hospital para tratar a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Francia envió este viernes un equipo especializado en el tratamiento de quemados, en respuesta a la petición que habían hecho las autoridades helvéticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese equipo está integrado por cuatro sanitarios militares y un médico de los bomberos que, según indicó a EFE el Ministerio francés de Defensa, permanecerá varios días allí "para apoyar el trabajo de las autoridades sanitarias suizas".