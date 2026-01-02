Un grupo japonés está interesado en establecer el mantenimiento de 500 barcos en Panamá

Durante la tradicional entrega de un informe de gestión de inicio de año ante el Parlamento unicameral, Mulino dijo que este interés es uno de los resultados de una visita que hizo a Japón en septiembre pasado.

"En Puerto Armuelles, donde tenemos un 63 % de avance en el puerto multimodal, uno de los mayores grupos japoneses de la industria naviera ha enviado una carta de intención para que ese puerto sea un centro de mantenimiento de una flota de más de 500 embarcaciones. Puerto Armuelles es prioritario en mi agenda", declaró el jefe del Estado.

La Administración de Mulino desarrolla un nuevo puerto multipropósito en Puerto Armuelles, litoral Pacífico, con una inversión de 21,3 millones de dólares. La primera fase debe culminar a mediados de 2026 para dar paso a la fase de logísitica.

Japón es el tercer usuario del Canal de Panamá, al tiempo que el 42 % de la marina mercante japonesa está bajo bandera panameña y representa el 32 % de los 8.800 barcos que actualmente abandera Panamá, según datos oficiales panameños.

La Presidencia panameña informó el pasado 10 de septiembre que la Autoridad Marítima de Panamá y dos empresas japonesas "interesadas en desarrollar un parque logístico en Puerto Armuelles con metas a mediano y corto plazo" firmaron un acuerdo.

Sin dar detalles del nombre de las empresas, el Gobierno panameño señaló que se trata de "una naviera que cuenta con una gran flota de buques abanderados en el Registro de Naves de Panamá y un importante grupo económico japonés con presencia global comercial en el sector marítimo".

El acuerdo tiene por objetivo "desarrollar un parque logístico multipropósito enfocado en el manejo, almacenamiento, procesamiento y distribución de productos agrícolas, sin limitarse a otros bienes y actividades logísticas complementarias a las operaciones portuarias, incluyendo el reempaque, consolidación y otros servicios relacionados, destinados a optimizar la cadena de suministro y facilitar el comercio", según la información oficial de septiembre pasado.