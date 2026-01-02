Unos 15 civiles fueron asesinados tras ataque de rebeldes ligados al EI en la RD del Congo

"El ataque tuvo lugar alrededor de las 20.00 horas (18.00 GMT), con tres aldeas en Bapere: Katanga, donde murieron tres personas; Maendeleo, donde murieron tres más; y Kilonge, donde murieron nueve. Esto eleva el saldo provisional actual a 15 civiles muertos, con otros cinco heridos y hospitalizados", dijo a EFE el coronel Alain Kiwewa, administrador del territorio de Lubero, provincia de Kivu del Norte.

El ataque ocurrió mientras la población celebraba el Año Nuevo, “cuando aparecieron los enemigos de las ADF, matando a gente antes de llevarse a otros -aún no sabemos cuántos- y quemando sus casas”, añadió el administrador de Lubero.

Por su parte, el presidente de la sociedad civil Fuerzas Impulsoras, Mohindo Taufeni, dijo a EFE que la incursión fue sorpresa y que un número no determinado de personas fue secuestrado.

“Nos sorprendió este ataque, que la población menos esperaba. Tenemos un balance provisional de 15 civiles muertos, pero varias personas más fueron llevadas a la fuerza al monte por las ADF”, afirmó Taufeni,

De acuerdo con Taufeni, la coalición del ejército de la RDC y la milicia Wazalendo, fuerzas aliadas, arribaron a las aldeas para restablecer la calma y se encuentran persiguiendo a los rebeldes.

Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés, con bases en Kivu del Norte y la vecina Ituri, y tienen una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se responsabiliza de sus ataques.

Las autoridades de Uganda han acusado al grupo de organizar dos atentados suicidas en Kampala en noviembre de 2021 y asesinatos a altos funcionarios por parte de motoristas armados.

Tras esos atentados, los ejércitos de la RDC y Uganda iniciaron operaciones conjuntas en suelo congoleño para eliminar a las ADF, pero sus incursiones continúan hasta la fecha aterrorizando a la población civil.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la Misión de Paz de la ONU (Monusco).