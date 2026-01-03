Abogados de Puerto Rico rechazan la intervención militar en Venezuela por Estados Unidos

"La intervención armada extranjera, la captura de un jefe de Estado extranjero y la imposición de cambios políticos mediante el uso de la fuerza por parte de una potencia ajena constituyen una grave violación al Derecho Internacional, la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias", expresó el ente en un comunicado.

Según detalló, en su Asamblea General el 10 de septiembre de 2025 y mediante resolución aprobada por la Junta de Gobierno en diciembre de 2025, la institución "rechazó categóricamente la remilitarización de Puerto Rico y su utilización como plataforma para intervenciones militares de los Estados Unidos en el Caribe y América Latina, reafirmando su compromiso con la paz y el derecho internacional".

Estas expresiones se dan por el uso del Ejército de Estados Unidos de llevar a cabo ejercicios militares en varias bases de Puerto Rico, una colonia del país norteamericano, previo a la intervención llevada a cabo en la madrugada de este sábado en la capital venezolana.

"Reiteramos nuestra oposición a que Puerto Rico sea utilizado como enclave militar o base logística para conflictos armados internacionales", afirmó el gremio.

"Como territorio colonial, el pueblo puertorriqueño no participa de las decisiones que conducen a estas acciones, pero sí carga con sus riesgos, consecuencias y posibles represalias, una realidad que resulta incompatible con los principios democráticos y de autodeterminación", agregó.

Puerto Rico, vinculado a Estados Unidos como un Estado Libre Asociado, tiene cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero áreas como defensa, fronteras, moneda o relaciones diplomáticas quedan bajo el control de EE.UU.

El gremio de abogados reiteró que "la defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia no puede sostenerse sobre la violación del Derecho Internacional".

"La historia demuestra que la fuerza militar no sustituye al derecho ni al diálogo entre los pueblos", afirmó.

Ante ello, hizo un llamado "urgente a la comunidad internacional a activar los mecanismos multilaterales y diplomáticos disponibles, a garantizar el respeto al debido proceso y a evitar una escalada mayor del conflicto que comprometa la estabilidad y la paz regional".