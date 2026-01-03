Air France anuló vuelos a las Antillas francesas por Venezuela pero ya los ha reanudado

Una portavoz de la aerolínea, en un mensaje enviado a EFE, indicó que se ha suspendido los vuelos con los aeropuertos de Saint Martin (en la isla franco-neerlandesa del mismo nombre), Pointe à Pitre (en Guadalupe) y Fort de France (Martinica).

La razón es "la situación que afecta al norte de Venezuela y por la proximidad geográfica de las escalas" en esos aeropuertos y los vuelos afectados son los AF840, AF498 y AF750.

No obstante, Air France ha decidido que desde esta tarde vuelven a operar sus aviones en los trayectos hasta y desde esos destinos.

Debido a las tensiones entre Venezuela y el Gobierno de Estados Unidos, Air France había dejado de volar al país sudamericano e incluso de sobrevolar su espacio aéreo desde comienzos de noviembre.

La aerolínea propone a los viajeros afectados por las anulaciones de esta mañana soluciones para que puedan hacer sus viajes en los plazos más breves.

La compañía insistió en que hace un seguimiento de la evolución de la situación geopolítica en los territorios a los que vuela o que sobrevuela para "garantizar el más alto nivel de seguridad".