Ascienden a nueve los heridos en el incendio en Suiza trasladados a un hospital de Italia

Por la mañana había llegado en helicóptero hasta el hospital de Niguarda una joven de 15 años llamada Sofía, mientras que por la tarde lo ha hecho otra muchacha de 16, Francesca, ambas muy graves, de acuerdo a los medios locales.

Ascienden así a nueve los heridos italianos transferidos a hospitales de su país desde la vecina Suiza en un puente aéreo a través de los Alpes que depende cada día de la meteorología, según ha aclarado el consejero de Sanidad de la región de Lombardía, Guido Bertolaso.

Todos permanecen en cuidados intensivos en Niguarda pero, en el caso de algunos, "la situación está mejorando desde el punto de vista clínico" y se ha retirado la intubación a dos de ellos, según ha declarado el director de Urgencias, Filippo Galbiati.

Italia ha cuantificado en trece sus connacionales heridos en la fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans Montana, en la que murieron al menos 40 personas de varias nacionalidades y 119 resultaron heridas, según las autoridades suizas.

Por ello, tras los nueve ingresados en Milán, quedan otros cuatro en instalaciones suizas como Zurich o Ginebra que por su gravísimo estado clínico no pueden ser trasladados a Italia.

Además, seis italianos, todos adolescentes, siguen desaparecidos.

Las autoridades italianas están esperando a que Suiza lleve a cabo la identificación de los cadáveres para confirmar la eventual muerte de estos seis desaparecidos, una tarea complicada porque los cadáveres están prácticamente irreconocibles a causa de las quemaduras.

Pero también aguarda a que se esclarezca la identidad de varios heridos vivos aún en Suiza, todavía desconocidos por estar en coma y cubiertos por vendas, indicó Bertolaso.

"La policía suiza ya ha identificado seis cadáveres pero no son de ciudadanos italianos", declaró esta mañana el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en la televisión pública RAI, avanzando que hoy se reunirá con las familias.