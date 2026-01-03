Asfura pide a organismos internacionales frenar desembolsos durante transición en Honduras

A través de un comunicado dirigido a la banca nacional e internacional y a proveedores del Estado, Asfura, quien cuenta con el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó que la medida busca preservar la estabilidad financiera, fortalecer la gobernanza y garantizar que los recursos se ajusten a las prioridades de la nueva administración.

El gobernante electo pidió que, bajo principios de "transparencia, prudencia fiscal y uso responsable de los recursos", organismos e instituciones financieras nacionales e internacionales "se abstengan de comprometer, autorizar o desembolsar fondos destinados a nuevas licitaciones, firmas de contratos o concesiones y anticipos de proyectos nuevos".

Asfura justificó la petición en la "necesidad impostergable" de realizar ajustes técnicos, presupuestarios y administrativos una vez asuma sus funciones constitucionales, con el fin de "reorganizar las finanzas del Estado" y "establecer una priorización responsable de los recursos públicos alineada con las verdaderas necesidades y aspiraciones del pueblo hondureño".

Pese a la solicitud de frenar los desembolsos, el presidente electo expresó su reconocimiento al "acompañamiento histórico" de la comunidad internacional y reiteró su disposición a mantener un "diálogo franco" y una "coordinación institucional efectiva", con el "firme compromiso" de que cada recurso destinado al país sea utilizado "con eficiencia y enfoque en el desarrollo sostenible, la equidad social y el bienestar colectivo".

También agradeció "profundamente" la comprensión y respeto de los organismos al "proceso de transición" y su compromiso con la "estabilidad democrática y el desarrollo" de Honduras.

Asfura, un empresario de la construcción que ha sido alcalde de Tegucigalpa en dos períodos, entre 2014 y 2022, ganó la presidencia del país enarbolando la bandera del conservador Partido Nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre presidente electo a Asfura con el 40,26 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,54 %, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, cerró en el tercer lugar con el 19,19 % de los sufragios.