Autoridades suizas piden a municipios reforzar los controles en bares y locales de ocio

Por el momento, las normas que regulan las inspecciones y otros tipos de controles no serán modificadas, "ya que los procedimientos existen", ha dicho hoy el jefe del Departamento de Seguridad del cantón de Valais, Stéphane Ganzer.

No obstante, señaló que, además de la responsabilidad de vigilancia de las instituciones públicas, existe una clara responsabilidad privada de quienes explotan un establecimiento, puesto que pueden pasar algunos años entre un control y otro, y en ese periodo deben realizarse trabajos suplementarios.

Ganzer indicó que se analizará si es necesario prohibir en los locales nocturnos cerrados el uso de elementos incandescentes, como las bengalas que, según las primeras investigaciones, causaron el incendio en el que murieron cuarenta personas y que dejó 119 heridos, la mayoría de ellos de gravedad.

"Evidentemente vamos a examinar si tenemos que prohibirlos o no, pero tengo la impresión de que lo predominante en este caso es el estado del material y de la infraestructura, y no necesariamente el uso de (elementos) pirotécnicos, aunque haya lugares que no son aptos en absoluto para utilizarlos", declaró.

Frente a la preocupación de las familias con hijos jóvenes, recordó que la gran mayoría de locales cumplen con las normas, pero al mismo tiempo dijo que se deben reforzar los reflejos de seguridad, como ubicar las salidas de emergencia y la vía de evacuación más rápida ante la primera alerta, así como conocer el uso de extintores.