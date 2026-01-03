Berlín muestra su preocupación por situación en Venezuela, que observa con mucha atención

"Observamos la situación en Venezuela con mucha atención y seguimos las últimas noticias con mucha preocupación", señalaron a EFE desde del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que indicó que se encuentra en contacto con la Embajada de Alemania en Caracas.

"La situación sigue siendo confusa en algunos aspectos. El comité de crisis del Gobierno federal se reúne hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores", abundó el ministerio germano, desde donde se recordó que Berlín está coordinándose con sus socios internacionales ante la situación en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".