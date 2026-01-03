Bolivia recomienda a sus connacionales en Venezuela "extremar medidas de precaución"

El Ministerio de Exteriores de Bolivia señaló en un comunicado de prensa que "ante los recientes acontecimientos ocurridos" en Venezuela está tomando "los recaudos necesarios" para "garantizar la protección, atención y asistencia de los bolivianos" en el país caribeño.

"Se recomienda a los bolivianos que se encuentren en territorio venezolano extremar las medidas de precaución y mantener comunicación permanente con la Embajada de Bolivia, a fin de recibir orientación y apoyo oportunos ante cualquier eventualidad", señaló la Cancillería del país andino.

Además, informó sobre dos líneas telefónicas, incluida una con acceso a WhatsApp, habilitadas "las 24 horas" para dar atención consular "de emergencia" y "asegurar una comunicación fluida, directa y permanente" con los bolivianos que se encuentren en Venezuela.

El Gobierno del centrista Rodrigo Paz también recomendó, "de manera preventiva", a los bolivianos en general "considerar la postergación de viajes no urgentes" a Venezuela.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que su país capturó a Maduro y a su esposa, Cilia, Flores, y los sacó del país, tras una acción militar en Caracas, lo que abrió una fase de alta tensión política y diplomática en Venezuela y la región.

En un mensaje en sus redes sociales, Rodrigo Paz sostuvo que Bolivia está "al lado de la democracia" y que "la salida para Venezuela es respetar el voto".

"La libertad no se negocia. La dignidad de los pueblos tampoco. Cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, la sociedad es sometida a la tiranía", publicó el mandatario, que gobierna Bolivia desde el pasado 8 de noviembre.

Tras ser elegido presidente, Paz se alejó de los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que le valió ser suspendido del bloque bolivariano ALBA, del que Bolivia formó parte en las Administraciones de los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), aliados políticos de Maduro.