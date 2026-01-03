Brasil dice que se evalúa una reunión de CELAC para tratar el ataque de EE.UU. a Venezuela

La secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, dijo en una rueda de prensa que la reunión ministerial por videoconferencia está siendo planeada para las 14:00 (hora de Brasilia), pero que la confirmación dependerá de la presidencia de la organización.

La CELAC reúne a todos los estados de la región Latinoamericana y su actual presidente pro témpore es el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien también ha condenado la operación militar.

Rocha añadió que el Gobierno de Brasil también pretende presentar su postura contraria a la intervención estadounidense en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU prevista para el lunes.

Más temprano, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva condenó la operación militar, al decir que "cruzaba una línea inaceptable" y representaba una "afrenta gravísima a la soberanía" de Venezuela.

Además, Lula dijo que la ONU debe dar una respuesta "vigorosa" a los acontecimientos y aseguró que Brasil "sigue a disposición" para "promover la vía del diálogo y de la cooperación".

La acción militar involucró el bombardeo de varias bases militares en Venezuela y la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a EE.UU., donde responderán en los tribunales a acusaciones de participación en el narcotráfico, según el Gobierno estadounidense.

A comienzos de diciembre, Lula habló por separado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y con Maduro para intentar mediar en el conflicto, agravado hace cuatro meses con el despliegue de una flota de guerra estadounidense frente a las costas venezolanas.

El gobernante brasileño se ha mostrado crítico con los bombardeos de lanchas civiles que, según dicen las autoridades estadounidenses, transportan drogas que tienen como destino el país norteamericano.