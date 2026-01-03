Cinco heridos por un ataque ruso con misiles en la región ucraniana de Cherkasi

En un mensaje en Telegram, Taburets informó de un ataque en la zona de Zolotoneschina que tuvo como objetivo infraestructura residencial y de una empresa.

"Por el momento, cinco personas buscaron ayuda médica. Dos de los heridos fueron llevados al hospital, no están graves", escribió Taburets.

El ataque contra esa zona de Cherkasi se produjo en un día en el que la Fuerza Aérea de Ucrania informó en su cuenta de Telegram de que Rusia lanzó al territorio ucraniano 95 drones en la noche del viernes a este sábado.

Fueron derribados o neutralizados por las fuerzas ucranianas 80 de esos drones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su nota, la Fuerza Aérea ucraniana dijo que se produjeron quince impactos de drones sobre territorio ucraniano en ocho puntos del país, mientras que restos de dos de esos sistemas impactaron en sendos lugares de la nación invadida por Rusia.