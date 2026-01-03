Críticas de la izquierda y de la extrema derecha francesa al ataque de EE.UU. en Venezuela

En espera de una reacción oficial del Gobierno o del presidente francés, la crítica más dura ha llegado, como se podía esperar, del más firme aliado en Francia de las autoridades venezolanas, el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

En un mensaje en su cuenta de X y con un cierto sarcasmo, Mélenchon ha señalado: "¿Alguien despierta al presidente (Emmanuel) Macron? Es hora de que la República francesa condene el ataque contra Venezuela. La buena invasión no existe. Sólo hay malas. La posición francesa debe mantenerse no alineada y constante con los principios del derecho internacional".

El máximo responsable de La Francia Insumisa (LFI) ve detrás de la operación militar estadounidense contra el régimen venezolano su voluntad de hacerse con el control del petróleo de ese país "violando la soberanía con una intervención militar de otra época y con el secuestro odioso del presidente (Nicolás) Maduro y de su esposa".

A su parecer, las justificaciones dadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para su ataque, sobre la supuesta implicación del poder de Maduro con el narcotráfico es "el pretexto del imperio y de sus agentes políticos y mediáticos para destruir lo que queda de orden internacional libre con la ley del más fuerte".

Desde la extrema derecha, el presidente de la Agrupación Nacional (RN, primer partido de Francia por su representación en la Asamblea Nacional), Jordan Bardella, si por una parte ha recordado su hostilidad al "régimen rojo de Nicolás Maduro", del que cuestiona la legitimidad democrática y al que califica de "dictadura sanguinaria y sin piedad", ha cuestionado la intervención estadounidense.

"El respeto del derecho internacional y de la soberanía de los Estados no puede tener diferentes varas de medir", escribe Bardella en su cuenta de X antes de añadir que "el derrocamiento exterior de un gobierno por la fuerza no puede constituir una respuesta aceptable, que no hace más que agravar la inestabilidad geopolítica".

En ese contexto, la mano derecha de Marine Le Pen considera que la solución tiene que venir dando la palabra en el plazo más breve posible a los venezolanos para que "de esta grave crisis pueda salir un proceso democrático libre, transparente y leal".

Desde el Partido Socialista francés (PS), su primer secretario ha insistido, refiriéndose a la operación militar estadounidense, en que "se piense lo que se piense de Maduro, este acto debe ser condenado de forma unánime. La fuerza no puede sustituir al derecho".

Para el líder socialista francés, eso no contribuye más que a "la desligitimación de las instituciones internacionales".

En cuanto a la 'número uno' de los ecologistas franceses, ha criticado los bombardeos estadounidenses, que a su parecer suponen "una agresión manifiesta e ilegal de un Estado soberano" que debe llevar por parte de Francia a una condena "con la mayor firmeza".