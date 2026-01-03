Cuba expresa su respaldo a la vicepresidenta venezolana tras denunciar captura de Maduro

"Respaldamos y acompañamos la declaración emitida por la Vicepresidenta Ejecutiva de #Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, y la voluntad de firmeza y soberanía del pueblo Bolivariano y Chavista, de la Unión Cívico-Militar-Policial y de su Gobierno", señaló Rodríguez en sus redes sociales.

Delcy Rodríguez denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

El presidente estadounidense confirmó en un mensaje en su cuenta de Truth Social que su país capturó en la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y a su esposa en un operativo que calificó como "brillante".

"Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país", escribió Trump.

El mandatario se remitió a una conferencia de prensa en su mansión de Mar-a-Lago (Florida) a las 11.00 hora local (16.00 GMT) para ampliar la información sobre el operativo encabezado por las fuerzas estadounidenses.

Previamente, el Gobierno cubano ya había denunciado el "criminal ataque" contra Venezuela y pidió la reacción de la comunidad internacional.

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de X.

También en X, Bruno Rodríguez ya había expresado su condena "enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela".

Varias detonaciones se escucharon en la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra en el mar Caribe, cerca de costas venezolanas.