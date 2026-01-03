Cuba tacha de “acto de terrorismo” el ataque en Venezuela y reitera su solidaridad

El gobernante de la isla, principal aliado de Caracas, calificó al presidente estadounidense, Donald Trump, como un “neofascista”.

“El aspirante más ferviente al Nobel de la Paz es en realidad la mayor amenaza a la paz del continente (…) Su artero ataque a Venezuela rompe con la estabilidad que ha caracterizado a nuestra región ”, añadió.

Díaz-Canel encabezó esta mañana un acto en la Tribuna Antiimperialista, una plaza ubicada frente al malecón habanero y a un lado de la embajada de Estados Unidos en Cuba.

A la concentración asistieron centenares de seguidores del Gobierno isleño, integrantes del Ejecutivo y el embajador venezolano en La Habana, Orlando Maneiro.

El presidente cubano, quien exigió la liberación del mandatario venezolano, también afirmó que las acciones de Washington tienen como objetivo el “petróleo venezolano”, sus tierras y “recursos naturales”

Cuba, aliada histórica de Venezuela, fue una de las primeras naciones en denunciar el ataque de Washington a Caracas perpetrado esta madrugada.

Díaz-Canel calificó de “brutal y alevoso” dicha agresión militar y como “inaceptable, vulgar y bárbaro” el “secuestro” de Maduro y su esposa.

"Estados Unidos no tiene autoridad moral y es responsable ante el mundo de la integridad física de Maduro", subrayó Díaz-Canel visiblemente molesto.

El presidente Donald Trump confirmó que EE.UU. realizó “con éxito” un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro fue capturado junto con su esposa Cilia Flores y enviados al país norteamericano donde serán juzgados.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También vinculó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington informó de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que consideró siempre como “pretextos” de Estados Unidos para una agresión militar a Venezuela.