Dinamarca llama a la desescalada en Venezuela y sigue de cerca la situación

"Hechos dramáticos en Venezuela que seguimos de cerca", dijo en su cuenta de X el jefe de la diplomacia de Dinamarca.

"Necesitamos volver a la desescalada y al diálogo, la ley internacional debe ser respetada", añadió.

El político danés hizo este comentario en X al citar una comunicación en esa red social de la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, quien también llamó a la moderación tras el ataque aéreo estadounidense en Caracas y después de haber mantenido una conversación con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio.

"He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que la UE hace "un llamamiento a la moderación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, Kallas insistió en que "la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica".