Diosdado Cabello llama a venezolanos a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo"

En imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, rodeado de militares, pidió confiar "en el liderazgo" y en la "dirigencia del alto mando político, militar" ante la situación que el país está atravesando.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", añadió el considerado número dos del chavismo.

Asimismo, cuestionó a las organizaciones mundiales y las llamó a la reflexión.

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", preguntó.

Cabello indicó que Estados Unidos logró "parcialmente" su objetivo porque el pueblo no salió "desbocado".

En un mensaje en la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Varias detonaciones se escucharon durante la madrugada en Caracas y estados vecinos.