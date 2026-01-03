Ecuador espera que captura de Maduro revele supuesto esquema para financiar al correísmo

"Con la caída del régimen de Maduro también cae la red de financiamiento político que operaba desde PDVSA", señaló en un mensaje en la red social X el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador, José Julio Neira, en referencia a la petrolera estatal venezolana.

El funcionario de la administración del presidente Daniel Noboa aseveró que "investigaciones revelaron presuntos pagos y contratos vinculados a PDV Ecuador S.A., que habrían beneficiado a actores del correísmo".

Entre esos actores mencionó al hermano del exvicepresidente correísta Jorge Glas, a quien Noboa ordenó invadir la embajada de México en Quito para capturarlo cuando había recibido asilo diplomático; y a "figuras cercanas" a la dos veces candidata presidencial del correísmo Luisa González.

"Se acabó la impunidad. Se empieza a hacer justicia. Nadie está por encima de la ley", apostilló Neira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director de la UAFE, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, ya advirtió estas cuestiones en plena campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, en las que Noboa se jugaba su reelección frente a González.