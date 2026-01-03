Ecuador reclama que el opositor González Urrutia asuma el mando presidencial de Venezuela

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo ecuatoriano indicó que el país andino "valora las acciones que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, así como un futuro de paz, respeto a los derechos humanos, desarrollo y prosperidad".

"Ecuador espera la pronta reinserción de Venezuela entre las democracias plenas de la región, con el ejercicio del mandato constitucional de las autoridades legítimamente electas en 2024", señaló la Cancillería ecuatoriana.

El Gobierno de Noboa fue de los primeros en no avalar los resultados oficiales de las últimas elecciones presidenciales de Venezuela que daban la reelección a Maduro para un tercer mandato y, en su lugar, consideró como presidente electo a González Urrutia, conforme lo declaró la oposición después de que no fuesen publicadas las actas electorales.

"El Gobierno nacional manifiesta su voluntad de trabajar de manera cercana con las legítimas autoridades de Venezuela y en la reconstrucción de su democracia y el desarrollo económico y social de todos los venezolanos", señaló el Ejecutivo ecuatoriano.

Asimismo, anticipó su apoyo a Venezuela "en este proceso para el retorno de la democracia en ese país" y reafirmó "su compromiso con los principios del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas, en particular respecto a la protección de los derechos humanos, y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

La administración gubernamental de Noboa, alineada con el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos al declarar también como terrorista al denominado Cartel de los Soles, también enfatizó su apoyo "su apoyo a la lucha para desterrar en la región el crimen organizado transnacional y el 'narcoterrorismo'".

"El régimen de Nicolás Maduro atentó contra la democracia y violó los derechos humanos, reprimió al pueblo venezolano con hambre, cárcel y tortura; ocasionó el desplazamiento forzado de más de 8 millones de venezolanos; y atentó contra la paz y la seguridad de la región a través de su conexión con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", sostuvo.

Más temprano, Noboa celebró la captura de Maduro con un mensaje en el que aseveró que "a todos los criminales 'narcochavistas' les llega su hora".

"Su estructura terminará de caer en todo el continente. A María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", manifestó el gobernante ecuatoriano.