Ecuador restringe el ingreso al país de venezolanos vinculados al gobierno de Maduro

La Cancillería ecuatoriana señaló que, a través del Ministerio del Interior, en su calidad de autoridad nacional de control migratorio, en coordinación con otras instituciones del Estado, ha dispuesto la aplicación de medidas de restricción migratoria,

"Estas medidas se aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen, con el objetivo salvaguardar la seguridad nacional", indicó en un comunicado.

Añadió que "el Estado ecuatoriano no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio, las cuales se rigen por principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional sobre la materia".

Al conocer este sábado la detención de Nicolás Maduro, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, señalo que "a todos los criminales 'narcochavistas les llega su hora'. Su estructura terminará de caer en todo el continente", apuntó en su cuenta personal de X.

El mandatario también instó a la oposición y al resto de venezolanos a tomar el poder y les anticipó que "tienen un aliado en Ecuador".

"Es momento de recuperar su país", indicó Noboa en un mensaje donde aludió directamente a la líder opositora María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales que parte de la comunidad internacional, entre ellos Ecuador, reconoce como el ganador de la contienda.

Esta noche se conoció que el Supremo ha ordenado que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos.