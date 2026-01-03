El 94 % de los rusos ve películas soviéticas durante las fiestas de Año Nuevo

'La ironía del destino, o goce de su baño' (1975) sigue siendo la elección más habitual entre los nostálgicos.

Un 20 % de los encuestados también ven películas extranjeras de años pasados, entre las que lidera 'Solo en casa'.

Mientras, un 6 % opta por animar las fiestas con filmes y series contemporáneos rusos.

El Año Nuevo en Rusia se celebra habitualmente en familia y es la fiesta más popular entre la población del país, según muestran los sondeos realizados cada año.

Las fiestas con ocasión de la llegada del 2026 y de la Navidad ortodoxa comenzaron el 31 de diciembre y se prolongarán hasta el 11 de enero.