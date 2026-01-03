El Gobierno de Bolivia ve "ineludible" una "transición democrática real" en Venezuela

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que "apoya de manera firme e inmediata al pueblo venezolano en este camino iniciado de recuperación de su democracia, de restitución del orden constitucional y garantía" del "ejercicio pleno de los derechos humanos, civiles y políticos que han sido sistemáticamente vulnerados".

"Bolivia sostiene que la actual crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que han capturado al Estado venezolano", sostuvo el ministerio boliviano de Exteriores.

Por ello, el Ejecutivo boliviano consideró "ineludible el inicio de una transición democrática real que ponga fin al narcoestado, desmantele los mecanismos de represión y corrupción, y restablezca la legitimidad institucional conforme a la voluntad soberana del pueblo venezolano".

El Gobierno de Rodrigo Paz también manifestó su "disposición a coordinar" inmediatamente con la comunidad internacional "acciones de asistencia humanitaria y de protección a la población civil", dando prioridad al "resguardo irrestricto de los derechos humanos y el acompañamiento a un proceso de reconstrucción institucional profundo, creíble y verificable".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en el país norteamericano y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

Rodrigo Paz, que tomó posesión en noviembre, se alejó de los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que le valió ser suspendido del bloque bolivariano ALBA, del que Bolivia formó parte en los ejecutivos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Morales, que fue aliado político del fallecido Hugo Chávez y también de Maduro, expresó su rechazo al "bombardeo de EE.UU. contra Venezuela" y denunció que es una "brutal agresión imperial".