El Gobierno de Portugal apela a reducir "las tensiones" en Venezuela tras ataque de EE.UU.

"No habiendo reconocido los resultados electorales de 2024 y defendiendo el regreso a la normalidad democrática lo antes posible, Portugal pide la reducción de las tensiones, el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, así como la promoción de la seguridad y la tranquilidad públicas", precisó el Ministerio de Exteriores luso en un comunicado.

La cartera diplomática añadió que el Ejecutivo sigue "permanentemente y desde su inicio" la situación en Venezuela "en estrecha colaboración" con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por medio de su embajada en Caracas y la red consular en el país y "a través de contactos intensos con los socios europeos, las instituciones de la Unión Europea y los países de la región".

En este proceso, el Gobierno luso, liderado por el conservador Luís Montenegro, ha contactado con el Ejecutivo regional del archipiélago de Madeira, donde reside una importante comunidad venezolana, así como con las principales fuerzas de la oposición.

Su intención -agregó- es seguir su desarrollo "de cerca" junto con los socios internacionales.

El Ministerio de Exteriores aseguró que "la prioridad" de Portugal es la seguridad de la comunidad portuguesa en Venezuela, que, según la información a la que ha tenido acceso, "se encuentra bien y en calma, aunque naturalmente a la expectativa".

"Teniendo presente el estado de emergencia decretado, el Gobierno reafirma el apelo a la tranquilidad y precaución ya dirigido a la comunidad portuguesa en Venezuela", aseveró la cartera, en referencia a un comunicado publicado hoy en las redes sociales del cuerpo consular luso.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ha llevado a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y ha asegurado haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y haberlos sacado del país.

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social, en la que indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.