El Gobierno español confirma ataque aéreo y dice que personal de la Embajada está a salvo

Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.

Según ha informado la cadena de TV CBS News citando fuentes de la Administración de EEUUU, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este sábado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro.