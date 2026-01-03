El Gobierno francés quiere presupuestos en enero y con un déficit inferior al 5 % del PIB

"Francia deberá dotarse de un presupuesto en enero de 2026", subraya la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon en una entrevista al diario Le Figaro en la que insiste en que la condición es que el déficit habrá de reducirse del 5,4 % del PIB en 2025 a "menos del 5 % del PIB en 2026".

Bregeon recuerda que durante los debates parlamentarios en diciembre, que no permitieron un acuerdo, el último texto que se discutía en el Senado hubiera supuesto un déficit del 5,3 % del PIB que para el Gobierno no es aceptable: "no transigiremos sobre ese punto, está en juego nuestra soberanía".

El gabinete del primer ministro, el conservador Sébastien Lecornu, no cuenta con mayoría parlamentaria y ante el bloqueo que constató en las discusiones parlamentarias, optó por someter a las dos cámaras una llamada "ley especial" que fue adoptada y que equivale a una prórroga presupuestaria que permite al Estado y al resto de las administraciones seguir funcionando.

Pero para Bregeon eso no basta porque "la ley especial no permite ni los ahorros necesarios ni las inversiones indispensables", por eso insiste en dirección de los partidos políticos que habrá que acordar unos presupuestos y que eso habrá que hacerlo "en enero".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para eso se prevé una primera reunión de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional a partir del 8 de enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La portavoz del Ejecutivo no responde directamente a la pregunta de si Lecornu recurrirá a una aprobación de los presupuestos por decreto (una fórmula que le expondría directamente a una moción de censura) en caso de que no se consensúen los presupuestos en enero.

Su respuesta es que "el compromiso es el antídoto al desorden y es responsabilidad de todos los parlamentarios. No hay crecimiento económico ni proyección industrial ni progreso social sin estabilidad política y sin visibilidad fiscal".

Francia vive una continua crisis política desde las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024, que dieron lugar a una Asamblea Nacional muy fragmentada y sin mayorías, y eso se añade a la delicada situación financiera del país.