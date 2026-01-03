El metro de Nueva York empieza el año con tarifas a 3 dólares y el adiós a la MetroCard

Todo ello coincide con la llegada del nuevo alcalde, Zohran Mamdani, quien durante su campaña fue un gran defensor de que los autobuses de la Gran Manzana fueran gratuitos.

Benjamin García, que lleva 40 años siendo parte de los Guardian Angels -patrullas que recorren el metro de la ciudad para proteger a la comunidad y conseguir "la seguridad para todos"- ve difícil que la promesa electoral de Mamdani se cumpla.

"Mucha gente puede decir muchas cosas para que todo se vea muy bonito, pero tengo que verlo con mis propios ojos", anota a EFE García, que va vestido con el uniforme del escuadrón: una boina y chaqueta roja.

Según García, el metro ha cambiado mucho: "En los 80, había mucho crimen. Ahora si alguien es golpeado o asaltado... nadie hace nada; no digo que deban hacerlo, pero mucha gente solo toma fotos y videos. Es muy triste lo que está pasando".

Para Alex, un brasileño que está terminando su doctorado en la Gran Manzana, el metro de Nueva York es seguro y está limpio, sobre todo en comparación con los de Brasil.

"Ahora en invierno, estoy empezando a ver muchas personas sin hogar en los vagones y estaciones. Es normal porque hace mucho frío. También hay algunas personas pidiendo dinero tocando música o vendiendo dulces o chocolate, pero no lo veo como una amenaza para mí", añadió Alex.

En 2025 se realizaron casi 1.900 millones de viajes en los servicios de metro y autobuses de Nueva York, un aumento de aproximadamente el siete por ciento con respecto a 2024, alcanzando así el 85% de los niveles previos a la pandemia.

La mayor queja que García tiene sobre los nuevos torniquetes es que algunos usuarios han denunciado que son peligrosos, ya que las puertas de cristal se cierran automáticamente detrás de la persona, independientemente de que haya otra persona detrás.

"Escuché que alguien se atoró. La cabeza se le atoró a un niño pequeño. Es trágico. Es mejor probar estas cosas antes de sacarlas, porque algo peor podría pasar, Dios no lo quiera", recalca García desde la estación de Times Square.

Por el momento, estas nuevas puertas se encuentran en nueve estaciones, pero el objetivo de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) es que este año se instalen estos nuevos torniquetes en 150 estaciones.

Antes de que acabara 2025, decenas de neoyorquinos vestidos de negro se reunieron en la icónica plaza de Washington Square Park para hacerle un "entierro" a las tarjetas amarillas que llevaban en funcionamiento desde 1994 y dejó de funcionar el 31 de diciembre.

Pese a que deslizar la MetroCard podía ser una tarea complicada y engorrosa -ya que si el usuario era demasiado lento o demasiado rápido el torniquete no se desbloqueaba-, la tarjeta consiguió crear un club de fans.

Por ese motivo, la MTA conmemoró los últimos días de la MetroCard con una serie de eventos, como la oportunidad de comprar una MetroCard azul especial -similar a la de la década de 1990- entre otros modelos.

Erica, una mujer latina que lleva asentada en la Gran Manzana desde hace 18 años, dice que desde hace un tiempo usa la nueva tarjeta de pago sin contacto One Metro New York (OMNY) , pero se queja de que no siempre funciona.

"A veces tengo que volver a pagar y es injusto porque ya uno pagó", protesta Erica desde la estación de Broadway-Lafayette.