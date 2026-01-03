El opositor venezolano Ledezma ve el "camino a la libertad" después del ataque de EE.UU.

En un mensaje sucinto, el excalde metropolitano de Caracas exclama: "¡Hasta el final! ¡Está pasando! Camino a la libertad… ¡Gloria al Bravo Pueblo!".

El ex alcalde de Caracas, uno de los más opositores destacados de los que residen en España, acompaña el texto con una foto juntos y sonrientes de los María Corina Machado, nobel de la Paz 2025, y Edmundo González Urrutia, este exiliado en España desde septiembre de 2024.

En Instagram, Ledezma añade: "Comprendamos algo, de una vez y para siempre: ¡Hasta el Final! y ¡Está pasando! no son consignas vacías. Son estrategias vivas, en ejecución, que avanzan día a día. La lucha de resistencia, la serenidad y la paciencia estratégica van a valer la pena".

"Y cuando celebremos -concluye-, sabremos que nada fue casualidad. ¡Libertad y felicidad en 2026! ¡Arriba corazones!".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2023, Ledezma fue nombrado coordinador internacional del Consejo Político de Machado y González Urrutia.