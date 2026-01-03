El papa León XIV baraja una posible visita a España en junio de 2026

La presidencia de la CEE y la secretaría de Estado del Vaticano tienen previsto reunirse en Roma el próximo viernes, 9 de enero, para preparar esa posible visita, añadieron las mismas fuentes.

De confirmarse, sería el primer viaje de un papa a España en quince años, después de que Benedicto XVI clausurara en agosto de 2011 en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud.

El pasado 17 de noviembre, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, tras reunirse con el pontífice en el Vaticano, se mostró esperanzado de que la visita a España pudiera producirse "relativamente pronto".

Diez días después, en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano, León XIV declaró a preguntas de los periodistas españoles que había "más que esperanza" en relación a ese viaje. "Vamos a ver las fechas", agregó.

Sobre los lugares que la Conferencia Episcopal Española ha propuesto al papa en su invitación, Argüello recordó en noviembre que está pendiente la posibilidad de las Islas Canarias, archipiélago del océano Atlántico frente a las costas africanas.

El fallecido papa Francisco ya esbozó una posible visita a Canarias por el tema de las migraciones, puesto que llegan anualmente miles de personas subsaharianas al archipiélago en precarias barcazas, pero Francisco no llegó a visitar España durante su pontificado.

También comentó Argüello que este año se celebran en España varios acontecimientos religiosos como el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, la culminación de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, e incluso la "posible beatificación" de su arquitecto, Antonio Gaudí.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española planteó, asimismo, la posibilidad de que el papa visite Valladolid, una ciudad ubicada hacia el norte de España, con motivo del centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, quien fue arzobispo de Lima (Perú), y el año jubilar que se celebrará en 2026 junto a la diócesis de Chiclayo (Perú), donde Robert Prevost fue obispo.

Antes de ser papa, León XIV visitó España en varias ocasiones en el desempeño de sus cargos, en concreto ciudades como Ávila, Málaga, Valladolid, Bilbao, Oropesa (Toledo), Talavera de la Reina, Palencia y León.