España se ofrece a mediar en la crisis de Venezuela para lograr una solución pacífica

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo español hizo también un llamamiento "a la desescalada y a la moderación", instando a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sigue la situación de manera coordinada con los socios de la Unión Europea y los países de la región y en permanente contacto con la Embajada española en Caracas, el Consulado y la unidad de emergencia consular, y están pendientes igualmente de la colonia española en el país.

España no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor, y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela", recordó Exteriores en el comunicado.

De la misma manera, España subrayó que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar "en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país".

El presidente Donald Trump manifestó que Estados Unidos ha llevado a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y aseguró haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y haberlos sacado del país.