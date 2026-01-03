Expresidente ruso dice que solo arsenal nuclear garantiza protección de un país

Según el exmandatario, ahora lo que tienen que hacer todos los países es "fortalecer al máximo sus fuerzas armadas".

Así, agregó, evitarán que unos "ricos osados" alteren su orden constitucional "en busca de petróleo u otra cosa".

Moscú tachó previamente de una "violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente" la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa.

Rusia criticó también la "agresión militar" de Washington contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones.

