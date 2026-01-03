Fallece a los 96 años en China uno de los últimos supervivientes de la masacre de Nanjing

En un comunicado recogido por medios estatales, el Centro Memorial de las Víctimas de la Masacre de Nanjing señaló que, tras la muerte de Xu, el número de supervivientes registrados con vida se reduce a 22.

Xu tenía siete años cuando las tropas japonesas tomaron Nanjing en diciembre de 1937. Según relató en testimonios conservados por las autoridades, soldados nipones irrumpieron entonces en su domicilio y se llevaron a su padre, que fue trasladado a la zona de Shuiximen y posteriormente a la montaña Qingliang, donde fue asesinado junto a otras víctimas en ejecuciones masivas.

“Mi padre tenía solo 54 años cuando lo mataron”, recordó Xu en una de sus declaraciones, en las que también relató cómo su familia huyó posteriormente a una zona de refugiados, donde afrontó graves dificultades para conseguir alimentos.

Un día antes, el 1 de enero, había muerto también otra superviviente, Pan Qiaoying, a los 95 años, lo que ya había reducido la cifra total de supervivientes a 23.

El 13 de diciembre de 1937, el Ejército japonés invadió Nanjing, entonces capital de China, y, durante las seis semanas siguientes, perpetró asesinatos masivos, saqueos e incendios, además de violaciones sistemáticas, causando la muerte de entre 150.000 y 340.000 civiles y soldados desarmados, según distintas estimaciones históricas.

Cada año, China rememora en esa fecha su particular "holocausto", en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en el Memorial de las Víctimas de la Matanza de Nanjing, en la capital de la provincia oriental de Jiangsu.

Durante esa contienda, Japón invadió buena parte del territorio chino, donde cometió graves crímenes de guerra, tales como sistemáticas matanzas de civiles, experimentación con armas biológicas o uso de mujeres chinas como "esclavas sexuales" por parte de oficiales del Ejército nipón.

Además, el Gobierno de Pekín ha criticado con frecuencia al de Tokio por adoptar una postura que consideran revisionista sobre la invasión.