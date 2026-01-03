Francia pide a sus compañías aéreas que no entren en el espacio aéreo de Venezuela

En un comunicado, la DGAC les instó también a que carguen más combustible del habitual en trayectos desde y hacia las Antillas ante la posibilidad de que tuvieran que alterar su programa de vuelo.

En cualquier caso, les autorizó a seguir operando en vuelos hasta y desde los destinos en las Antillas y en Guayana.

A los pasajeros de esos vuelos, les recomendó que se pongan en contacto con sus compañías aéreas para estar al corriente del estado de los vuelos.

La compañía francesa Air France anuló este sábado por la mañana, "por precaución", por la situación en Venezuela los vuelos que tenía programados desde y hasta tres destinos de las Antillas francesas, aunque los reanudó ya por la tarde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Debido a las tensiones entre Venezuela y el Gobierno de Estados Unidos, Air France había dejado de volar al país sudamericano e incluso de sobrevolar su espacio aéreo desde comienzos de noviembre.