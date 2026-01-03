Gobierno argentino valora "decisión y determinación" de Trump tras ataque contra Venezuela

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto", señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

El texto agregó que "Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario".

La Cancillería transmitió, además, la voluntad del Gobierno argentino de que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que compitió en las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas de 2024, asuma la Presidencia y "pueda finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes".

"La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano", añadió el comunicado, que pidió también la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo.

El mensaje de la Cancillería sigue a declaraciones del presidente Javier Milei en las que consideró que el ataque estadounidense deja "muy debilitado al régimen, que se empieza a resquebrajar" e instó a la asunción de González Urrutia.

El líder ultraderechista celebró este sábado el ataque mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

Trump informó que su país llevó a cabo hoy "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, después de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.