Guatemala pide "cesar cualquier acción militar unilateral" en Venezuela

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco reaccionó a los reportes de explosiones y ataques aéreos en territorio venezolano.

"El Gobierno de la República de Guatemala observa con profunda preocupación la situación en Venezuela, incluyendo los reportes de explosiones y ataques aéreos registrados en las últimas horas", señala la nota oficial.

Ante esta situación, el país centroamericano reiteró "su convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar, por lo que hace un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral".

Pese a la histórica cercanía de Guatemala con Washington, el Ejecutivo de Bernardo Arévalo de León enfatizó la necesidad de respetar los principios de no intervención consagrados en el derecho internacional ante la magnitud de la operación lanzada por la Casa Blanca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Guatemala reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias", subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.