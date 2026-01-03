Guyana activa su "plan de seguridad" después del ataque de EE.UU. contra Venezuela

"Hemos activado nuestro plan de seguridad para asegurar la protección de los ciudadanos de Guyana", expresó Ali a reporteros locales.

"El plan de seguridad está completamente activado", agregó, al tiempo en que indicó que la Fuerza de Defensa de Guyana, el ejército del país, y las fuerzas de seguridad monitorean la situación en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Ejército ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Maduro, que ha sido, junto con su esposa, Cilia Flores, capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana (15:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ali, a su vez, sostuvo que ha estado en comunicación con la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés), brigadier Omar Khan, sobre el operativo llevado a cabo en la madrugada de este sábado.

El presidente guyanés dijo además que se comunicó con el presidente de la petrolera ExxonMobil en Guyana, Alistair Routledge, referente a los operativos de la empresa, donde se producen alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día.

Guyana forma parte del Caricom junto a Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.