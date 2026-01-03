Hamás: el ataque de EEUU en Venezuela es un "atentado contra soberanía de un Estado"

"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) condena enérgicamente la agresión estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa. Afirma que esto constituye una grave violación del derecho internacional y un atentado contra la soberanía de un Estado independiente", denunció en un comunicado.

Para los islamistas, la operación militar de Estados Unidos en el país latinoamericano "es una extensión de las injustas políticas e intervenciones estadounidenses que ocultan ambiciones imperialistas" y "representa una amenaza directa para la paz y la seguridad internacional".

"Instamos a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y sus instituciones, y en especial al Consejo de Seguridad, a que tomen medidas decisivas para contrarrestar las políticas agresivas de Washington y a que detengan de inmediato el ataque militar contra territorio venezolano", concluye su comunicado.

Durante la madrugada del sábado, Estados Unidos atacó objetivos militares y varios aeropuertos en Venezuela y poco después el propio presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la captura de Maduro y de su esposa.

