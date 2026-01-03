Hutíes del Yemen condenan ataque a Venezuela y "campaña de dominación" de los EE.UU.

En un comunicado emitido por el politburó del grupo, los hutíes afirmaron que "condenan en los términos más enérgicos la brutal agresión militar estadounidense contra Venezuela" y acusaron a EE.UU de "conducta criminal y saqueo de los recursos nacionales" venezolanos.

El grupo afirmó que las acciones estadounidenses contra Venezuela, que incluyen lo que describió como "un bloqueo prolongado", demuestran una política "basada en la destrucción de países, la matanza de pueblos y el saqueo de la riqueza", calificando a Estados Unidos de "cabeza del mal y madre del terrorismo".

Los hutíes expresaron su plena solidaridad con Venezuela y Maduro, elogiándolo por negarse a "someterse a la hegemonía estadounidense", y afirmaron que Venezuela tiene derecho a defender su soberanía, su pueblo y sus recursos.

La declaración también instó a la comunidad internacional a actuar con urgencia para detener la "agresión" estadounidense y a respetar el derecho internacional.

Esta madrugada, fuerzas militares de los EE.UU atacaron varios estados de Venezuela y capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, por orden del presidente Donald Trump, que calificó el operativo como "brillante".

Los hutíes, que controlan la capital de Yemen, Saná, y gran parte del norte del país, forman parte de una red regional de grupos armados alineados con Irán y que se oponen a la política estadounidense en Oriente Medio y otros lugares.

El grupo ha enmarcado su retórica en una confrontación más amplia con Washington y sus aliados, especialmente en medio de la guerra en Gaza y las persistentes tensiones regionales.