Identifican a cuatro nuevas víctimas del incendio en Suiza, en el que murieron 40 personas

La nuevas identificaciones correspondan a dos jovenes suizas, de 24 y 22 años; y a dos chicos, de 21 y 18 años.

Horas antes, la Policía del cantón de Valais había confirmado las primeras identificaciones, entre las que se encontraban dos menores de edad (dos mujeres de 21 y 16 años) y dos chicos (de 18 y 16 años).

Los restos de los ocho fallecidos han sido entregados a sus familias.

Un total de 40 personas murieron en la tragedia ocurrida en una fiesta de Nochevieja en la reputada estación de esquí, ubicada en el corazón de los Alpes suizos.

En el incendio 119 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves y extendidas.

Las autoridades han señalado que no brindarán más información sobre los decesos por respeto a la privacidad de las víctimas y sus familias.