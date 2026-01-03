Indígenas de Ecuador ven peligrar paz en Latinoamérica tras "agresión militar" a Venezuela

A través de un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social de Ecuador, aseveró que "los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades son actos ilegales, cobardes e injustificados contra una nación soberana que no ha agredido a Estados Unidos ni a ningún otro país".

La Conaie reafirmó su "rechazo absoluto a todo tipo de intervencionismo extranjero en América Latina, práctica histórica de dominación contra los pueblos de la región".

"Denunciamos con claridad que este ataque responde a intereses geopolíticos y económicos ligados al control y saqueo de los recursos naturales del pueblo venezolano, particularmente el petróleo y riquezas estratégicas. Esta lógica colonial convierte a nuestros territorios en botín de guerra y a nuestros pueblos en víctimas del despojo", advirtió la Confederación.

"Desde los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, sus pueblos indígenas, y exigimos el cese inmediato de toda acción militar, y el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos", concluyó la organización, que agrupa a todas las nacionalidades indígenas que habitan en el territorio ecuatoriano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Maduro fue capturado en la madrugada de este sábado en una operación militar quirúrgica y llevado a un portaaviones estadounidense para que responda ante una corte de Nueva York por un conjunto de cargos presentados por la Fiscalía del país norteamericano.