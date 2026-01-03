Indonesia también llama a una desescalada de tensión en Venezuela tras ataques de EE.UU.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Indonesia "instó a todas las partes pertinentes a que priorizaran la solución pacífica mediante la desescalada y el diálogo, priorizando al mismo tiempo la protección de los civiles".

En el escrito, difundido en X, Yakarta destacó la importancia de "respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Además, explicó que su embajada en Caracas "garantiza activamente la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos indonesios en Venezuela", todos a salvo, según la información confirmada en las primeras horas del día.

"El Gobierno de Indonesia insta a los ciudadanos indonesios a mantener la calma, aumentar la vigilancia y mantener la comunicación con la embajada", añade el texto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Maduro y su esposa fueron "capturados y sacados del país".

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, tras los bombardeos estadounidenses que, según Caracas, cayeron sobre infraestructuras civiles y militares en la capital y los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores, al tiempo que los ataques se cobraron la vida" de civiles y militares, sin precisar un número ni dar más detalles al respecto.