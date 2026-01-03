Israel mata a dos gazatíes este sábado, entre ellos una niña, de 11 años, pese a la tregua

La niña identificada como Fatima Nimer Marouf murió por disparos israelíes en Beit Lahia, al noreste de Gaza, sin que de, momento hayan trascendido más detalles. Con su muerte, ya son cuatro los niños asesinados por las fuerzas israelíes en los últimos cinco días.

El joven fallecido esta mañana, por su parte, se llamaba Haroun Nimer Asaad Bahar y, según detallan fuentes hospitalarias, fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes cerca de la parada de autobús del barrio de Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza, "una zona previamente designada como segura" por Israel.

Además, varias personas resultaron heridas por bombardeos de artillería y disparos cerca del Hospital Nasser en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza.

El Ejército israelí, por su parte, todavía no se ha pronunciado sobre estos ataques si bien suele justificarlos asegurando haber encontrado "sospechosos" que cruzaron la 'línea amarilla', el punto al que se han replegado sus tropas dentro de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego.

Ya son más de 400 los palestinos asesinados, entre ellos mujeres y niños, por ataques israelíes desde que entrara en vigor la tregua a mediados del pasado mes de octubre.