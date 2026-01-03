Italia ofrece a connacionales en Venezuela su asistencia consular y pide no salir de casa

"Sigo con nuestra representación diplomática en Caracas la situación con particular atención a la comunidad italiana. La primera ministra Giorgia Meloni está constantemente informada. La Unidad de Crisis del ministerio está operativa", escribió en la red social X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

Asimismo, recordó a los italianos presentes en Venezuela que pueden contactar el consulado en Venezuela para emergencias o denuncias, indicando el número de teléfono y su correo electrónico.

El Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas.

El embajador italiano en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha pedido cautela a la ciudadanía en el país caribeño, donde residen alrededor de 160.000 personas con nacionalidad italiana, la mayoría con la doble nacionalidad por tener antepasados italianos.

"Lo importante es quedarse en casa, no salir a la calle. La situación es tan incierta que mantenemos vivamente mantenerse en contacto con el Consulado, no salir de casa y evitar todo viaje", instó el diplomático en la televisión pública italiana RAI.

Asimismo, tras pedir no caer en "el alarmismo", ofreció la asistencia de la embajada y el consulado, cuyos funcionarios "no han dormido en toda la noche", declaró.