Kast dice que la detención de Maduro es "una gran noticia": "Desestabilizó Latinoamérica"

Kast, que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo y es aliado del estadounidense Donald Trump, aseguró en su cuenta de X que la permanencia de Maduro en el poder significó la expulsión de "más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado".

"Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional", indicó el abogado ultracatólico, que ganó las elecciones el pasado diciembre con un duro discurso contra la migración irregular y la delincuencia.

Kast, que prometió en campaña expulsar a los miles de migrantes irregulares que viven en Chile -en su mayoría venezolanos-, declaró que "ahora empieza una tarea mayor" y pidió coordinación a los Gobiernos regionales.

"Los Gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado", agregó Kast.

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció que EE.UU. llevó a cabo este sábado "con éxito" un ataque a gran escala contra Venezuela y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa, y haberlos sacado del país.