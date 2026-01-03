Kiev dice que Venezuela debe poder tener "vida normal, seguridad, prosperidad y dignidad"

"Ucrania ha defendido de forma consistente el derecho de las naciones a vivir libremente, libre de dictadura, opresión y de violaciones de derechos humanos. El régimen de (Nicolás) Maduro ha violado todos esos principios", escribió Sibiga en su cuenta de X, antes de reclamar normalidad para los venezolanos.

"La gente de Venezuela debe poder tener la oportunidad de una vida normal, seguridad, prosperidad y dignidad humana. Seguiremos apoyando su derecho a la normalidad, respeto y libertad", agregó el jefe de la diplomacia ucraniana, que reprochó a Maduro falta de legitimidad.

"Ucrania no ha reconocido la legitimidad de Maduro tras las elecciones amañadas y la violencia contra los manifestantes, junto con docenas de otros países del mundo", recordó Sibiga, que llamó al respeto en lo sucesivo de los "principios del derecho internacional" y "la priorización de la democracia, los derechos humanos y los intereses de Venezuela".

Trump confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy